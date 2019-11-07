Стоматологический портал для пациентов Startsmile

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*Стоматологии из ТОП 100 лучших клиник по версии ежегодного рейтинга Startsmile при поддержке ИД «Коммерсантъ» Здравоохранение.

Коронка на имплант – какую лучше поставить?
Интервью
16
Эксперт startsmile
Абрамов Алексей Евгеньевич
Коронка на имплант – какую лучше поставить?
3D-имплантация
Интервью
17
Эксперт startsmile
Васильев Леонид Алексеевич
3D-имплантация
Выравнивание зубов
Интервью
36
Эксперт startsmile
Паносян Наира Самвеловна
Выравнивание зубов
Как делают имплантацию зубов?
Интервью
27
Эксперт startsmile
Васильев Леонид Алексеевич
Как делают имплантацию зубов?
Какие лучшие зубные протезы?
Интервью
10
Эксперт startsmile
Шматов Константин Владимирович
Какие лучшие зубные протезы?
Делать ли имплантацию зубов?
Интервью
69
Эксперт startsmile
Сохов Валерий Борисович
Делать ли имплантацию зубов?
Делать ли имплантацию зубов?
Имплантология
69
Делать ли имплантацию зубов?
Стоматологи шутят, что два раза бог дает зубы человеку бесплатно, а за третий приходится платить. Зубы не способны к самовосстановлению. Потеря даже одного не так безобидна, как может показаться....
Ортопедия
Керамические коронки
40
Ортопедия
Какие лучшие зубные протезы?
10

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Все стоматологии Москвы

В отличие от ряда стоматологических сайтов и информационных справочников, все отзывы стоматологий Москвы на сайте популярного стоматологического портала Startsmile проходят жесткую модераторскую проверку. Более того, частные стоматологии, имеющие более трех отрицательных мнений пациентов, удаляются из списка.

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Цена на стоматологические услуги в Москве

Найдите нужную услугу по лучшей цене

Цены на стоматологические услуги в клиниках эконом, бизнес и премиум классов.

Как правило, все стоматологии Москвы по уровню цен на услуги можно отнести к трем категориям – премиум, бизнес и эконом. Популярный журнал Startsmile предлагает ознакомиться с ориентировочной стоимостью на самые востребованные услуги в каждом из трех сегментах. Таким образом мы помогаем выбрать хорошую стоматологию, наиболее соответствующую вашему бюджету.

Видео

Все видео
Швейцарские импланты Штрауман
Швейцарские импланты Штрауман
15102
Синус-лифтинг: гарантия качества имплантации зубов
Синус-лифтинг: гарантия качества имплантации зубов
27705
Как ставят виниры на зубы
Как ставят виниры на зубы
81975
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Стоматологический портал для пациентов Startsmile

Онлайн-журнал о красоте, здоровье и молодости улыбки Startsmile помогает пользователям разобраться в многообразии современных стоматологических услуг, узнать больше о различных вариантах диагностики, лечения и профилактики стоматологических заболеваний, получить представление об уровне цен на те или иные процедуры, а также подобрать надежную стоматологическую клинику в Москве. На стоматологическом сайте Startsmile вы найдете не только полезные познавательные статьи и интервью с ведущими специалистами стоматологий столицы на тему имплантации зубов, лечения кариеса, установки виниров, но и новости стоматологии в России и во всем мире, клиник, интересные факты и исторические справки о стоматологии, истории преображения звезд и создания их голливудских улыбок, реальные примеры лечения пациентов.

Стоматологический портал Startsmile предлагает удобные и точные автоматизированные системы поиска актуальной информации о ценах на различные услуги и вариантов решения тех или иных стоматологических проблем. Мы сотрудничаем только с самыми лучшими стоматологиями и врачами Москвы, высоко ценящими качество своей работы и заботу о пациентах. Поэтому с помощью «Поиска» на стоматологическом сайте можно найти подходящую именно вам клинику, указав нужные вам критерии поиска: ценовую категорию, специализацию стоматологии, станцию метро, наличие тех или иных конкретных услуг и многое другое. Выбор клиники и стоматолога на стоматологическом портале Startsmile – безопасный и удобный во всех отношениях сервис.

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