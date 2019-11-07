Стоматологический портал для пациентов Startsmile

В отличие от ряда стоматологических сайтов и информационных справочников, все отзывы стоматологий Москвы на сайте популярного стоматологического портала Startsmile проходят жесткую модераторскую проверку. Более того, частные стоматологии, имеющие более трех отрицательных мнений пациентов, удаляются из списка.
Лучшие стоматологи и
стоматологические клиники Москвы*
*Стоматологии из ТОП 100 лучших клиник по версии ежегодного рейтинга Startsmile при поддержке ИД «Коммерсантъ» Здравоохранение.
Ведущие клиники Москвы
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Эстетические
481
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Частные
681
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Государственные
192
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Круглосуточные
445
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Детские
432
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ТОП ЛУЧШИХ КЛИНИК 2019РЕКОМЕНДОВАНОСтоматология Beauty LineМетро Лубянка, Площадь Революции
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ТОП ЛУЧШИХ КЛИНИК 2019РЕКОМЕНДОВАНОНемецкий Имплантологический центр на КиевскойМетро Киевская, Смоленская
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ТОП ЛУЧШИХ КЛИНИК 2019РЕКОМЕНДОВАНОНемецкий Дентальный Имплантологический Центр на Мичуринском проспектеМетро Раменки, Ломоносовский проспект
Скидки стоматологических клиник
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Ортодонты
105
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Детские стоматологи
145
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Ортопеды
210
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Терапевты
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Детские ортодонты
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Эндодонты
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Как правило, все стоматологии Москвы по уровню цен на услуги можно отнести к трем категориям – премиум, бизнес и эконом. Популярный журнал Startsmile предлагает ознакомиться с ориентировочной стоимостью на самые востребованные услуги в каждом из трех сегментах. Таким образом мы помогаем выбрать хорошую стоматологию, наиболее соответствующую вашему бюджету.
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Стоматологический портал для пациентов Startsmile
Онлайн-журнал о красоте, здоровье и молодости улыбки Startsmile помогает пользователям разобраться в многообразии современных стоматологических услуг, узнать больше о различных вариантах диагностики, лечения и профилактики стоматологических заболеваний, получить представление об уровне цен на те или иные процедуры, а также подобрать надежную стоматологическую клинику в Москве. На стоматологическом сайте Startsmile вы найдете не только полезные познавательные статьи и интервью с ведущими специалистами стоматологий столицы на тему имплантации зубов, лечения кариеса, установки виниров, но и новости стоматологии в России и во всем мире, клиник, интересные факты и исторические справки о стоматологии, истории преображения звезд и создания их голливудских улыбок, реальные примеры лечения пациентов.
Стоматологический портал Startsmile предлагает удобные и точные автоматизированные системы поиска актуальной информации о ценах на различные услуги и вариантов решения тех или иных стоматологических проблем. Мы сотрудничаем только с самыми лучшими стоматологиями и врачами Москвы, высоко ценящими качество своей работы и заботу о пациентах. Поэтому с помощью «Поиска» на стоматологическом сайте можно найти подходящую именно вам клинику, указав нужные вам критерии поиска: ценовую категорию, специализацию стоматологии, станцию метро, наличие тех или иных конкретных услуг и многое другое. Выбор клиники и стоматолога на стоматологическом портале Startsmile – безопасный и удобный во всех отношениях сервис.
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